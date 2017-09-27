Хазенхюттль: невозможно подготовить команду к атмосфере на стадионе «Бешикташа»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал гостевое поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов c «Бешикташем» (0:2).
Ранее нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что попросил замену на 32-й минуте встречи в связи с тем, что не выдержал шумового давления трибун стадиона «Водафон Арена».
«Невозможно подготовить команду к такой атмосфере на стадионе. Стоял оглушительный шум, и это сказалось на нас в дебюте матча. Мы совсем не выглядели хорошо в первые 20 минут встречи. Однако это стало уроком для каждого из нас. Я увидел, на кого из своей команды могу рассчитывать в таких ситуациях. Мы продолжаем учиться.
Во втором тайме мои игроки активизировались и создавали голевые возможности, но этого было недостаточно. Поздравляю «Бешикташ» с заслуженной победой», — приводит слова Хазенхюттля Goal.