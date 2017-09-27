Джеко: возможно, «Рома» слишком много думала об игре с «Миланом»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы над «Карабахом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Было важно выиграть — возможно, даже более важно, чем показать хороший футбол. Мы должны были убить интригу в первом тайме, но после их гола всё стало сложнее. Мы здорово начали и забили два гола за 15 минут, а затем успокоились. Это дало уверенность «Карабаху».
Даже если бы все думали, что это будет легко, на поле в любом случае пришлось бы потрудиться. Возможно, мы слишком много думали об игре с «Миланом» в следующем туре Серии А», — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
Найнгголан: возможно, игроки «Ромы» подумали, что в Баку будет легко