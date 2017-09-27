Найнгголан: возможно, игроки «Ромы» подумали, что в Баку будет легко

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан поделился впечатлениями от победы над «Карабахом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Важно было выиграть. Мы играли не очень хорошо, но всё же увозим домой три очка, поэтому можем быть удовлетворены результатом.
Мы должны посмотреть друг другу в глаза и заиграть лучше. Возможно, мы думали, что здесь будет легко. Есть много факторов, которые мы недооценили», — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
«Рома» выиграла у «Карабаха» в Баку