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Румменигге: выступление «Баварии» с самого начала сезона не оправдывало ожиданий

28 сентября 2017, четверг. 17:09 Футбол

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

«Выступление нашей команды с самого начала сезона не оправдывало возложенных ожиданий. Игра в Париже чётко показала, что нужно делать выводы. Хасан Салихамиджич и я сегодня провели с Карло открытую и серьёзную беседу и сообщили ему о своём решении.

Хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление, что в итоге всё так сложилось. Он останется моим другом, но мы должны были принять профессиональное решение в интересах «Баварии». Ожидаю, что команда будет развиваться в позитивном направлении, чтобы достичь своих целей в этом сезоне", — цитирует Румменигге сайт «Баварии».

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Карло Анчелотти
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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