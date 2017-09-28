Румменигге: выступление «Баварии» с самого начала сезона не оправдывало ожиданий

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
«Выступление нашей команды с самого начала сезона не оправдывало возложенных ожиданий. Игра в Париже чётко показала, что нужно делать выводы. Хасан Салихамиджич и я сегодня провели с Карло открытую и серьёзную беседу и сообщили ему о своём решении.
Хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление, что в итоге всё так сложилось. Он останется моим другом, но мы должны были принять профессиональное решение в интересах «Баварии». Ожидаю, что команда будет развиваться в позитивном направлении, чтобы достичь своих целей в этом сезоне", — цитирует Румменигге сайт «Баварии».