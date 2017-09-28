Депутат предложил защитить стадион «Санкт-Петербург» с помощью пернатых

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв предложил вице-губернатору города Игорю Албину создать отряды из сапсанов, которые будут отпугивать бакланов от крыши стадиона «Санкт-Петербург». Ранее Албин заявил, что бакланы причиняют вред светоотражающей плёнке арены «Зенита». По словам чиновника, мощным клювом баклан разрушает цельность плёнки.
«В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники — соколы-сапсаны», — говорится в обращении Цивилёва, текст которого приводит издание «Деловой Петербург».