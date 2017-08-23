Шнуров посвятил стихотворение заявлению Албина о бакланах и стадионе «Зенита»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение недавнему заявлению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина относительно вреда, который причиняют бакланы светоотражающей пленке на крыше нового стадиона в Санкт-Петербурге. По словам чиновника, мощным клювом баклан разрушает цельность плёнки.
На своей странице в «Инстаграме» музыкант опубликовал фото брутального баклана и сопроводил фотографию следующими строчками:
«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности всё смачно о******.
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков».