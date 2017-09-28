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Эдерсон: английская Премьер-лига полностью оправдала мои ожидания

28 сентября 2017, четверг. 20:37 Футбол

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес, перешедший в команду из «Бенфики» минувшим летом, рассказал о своей адаптации в новом коллективе и стране.

«У нас в команде замечательные игроки. Все действуют сплочённо и в обороне, и в атаке. Ребята помогают мне каждый день, и я им очень признателен. С их помощью я быстрее осваиваюсь в новом клубе. Взаимопонимание между игроками очень важно. В некоторых матчах я общаюсь с Отаменди на испанском, но осваиваю английский, что будет для меня большим подспорьем.

Премьер-лига полностью оправдала мои ожидания. Я знал и раньше, что чемпионат Англии — особенный, с замечательными болельщиками, феноменальными поединками и высокой конкуренцией. Я быстро привыкаю к условиям в новом городе и клубе. Надеюсь на большие достижения в будущем», — цитирует Эдерсона пресс-служба «горожан».

Эдерсон: попросил Мане не беспокоиться и пожелал ему хорошего сезона
Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Эдерсон Мораес
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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