Эдерсон: английская Премьер-лига полностью оправдала мои ожидания

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес, перешедший в команду из «Бенфики» минувшим летом, рассказал о своей адаптации в новом коллективе и стране.
«У нас в команде замечательные игроки. Все действуют сплочённо и в обороне, и в атаке. Ребята помогают мне каждый день, и я им очень признателен. С их помощью я быстрее осваиваюсь в новом клубе. Взаимопонимание между игроками очень важно. В некоторых матчах я общаюсь с Отаменди на испанском, но осваиваю английский, что будет для меня большим подспорьем.
Премьер-лига полностью оправдала мои ожидания. Я знал и раньше, что чемпионат Англии — особенный, с замечательными болельщиками, феноменальными поединками и высокой конкуренцией. Я быстро привыкаю к условиям в новом городе и клубе. Надеюсь на большие достижения в будущем», — цитирует Эдерсона пресс-служба «горожан».