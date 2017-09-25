Эдерсон: попросил Мане не беспокоиться и пожелал ему хорошего сезона

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес, покинувший поле на носилках после удара Садио Мане бутсой в лицо в матче четвёртого тура АПЛ с «Ливерпулем» (5:0), дал понять, что не держит на сенегальца зла и пожелал ему успехов в сезоне.
«Да, я связался с Мане после того, как получил от него сообщение. Я сказал, что ему следует сохранять спокойствие, ведь это случилось на поле, и такие вещи могут произойти в любое время. Я попросил его не беспокоиться и пожелал ему хорошего сезона», — цитирует голкипера интернет-издание Goal.
По итогам этого эпизода Мане получил трёхматчевую дисквалификацию. Сенегальский нападающий сможет принять участие в матче со «Спартаком» в Москве 26 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и во встрече с «Ньюкаслом» 1 октября в рамках седьмого тура АПЛ.