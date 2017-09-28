Кузяев: в матче с «Реалом Сосьедад» футболисты «Зенита» отвели душу

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Одержана важная победа. Рады сегодняшней игре. Не знаю, почему стали играть потом вторым номером. Наверное, целенаправленно стали это делать, играть по счёту. О тактических изменениях лучше спросить главного тренера.
Соскучились по открытой игре? Да, обычно все команды против нас садятся в своей штрафной. Сегодня было немного по-другому, отвели душу, можно и так сказать.
С российскими лидерами и с «Реалом Сосьедад» играть одинаково непросто. Не могу так сравнивать, с кем тяжелее.
Конечно, заметил атмосферу на трибунах. С телефонами было очень красиво", — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.