Фурсенко: Манчини очень грамотно проводит ротацию в «Зените»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от домашней победы над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Мне кажется, команда отыграла очень грамотно в атаке и очень строго в защите. Поэтому их можно только поздравить с результатом. Шесть очков в двух матчах — это идеально. Не было ли волнения, когда счёт стал 2:1 и у соперника были шансы выровнять положение? Футбол есть футбол, и в такие моменты команда закаляется. Вы видели, что Манчини очень грамотно проводит ротацию. И надо сказать, что любой состав играет в атакующий, динамичный и очень результативный футбол.
Мы с самого начала проповедовали такую стратегию — зрелищный футбол приведёт зрителей на стадион. Если поддерживать определённый темп, то зрители всегда будут с нами. Болельщики наградили нас аплодисментами и очень активным болением. Думаю, мы все — одна команда», — заявил Фурсенко в эфире программы «Все на матч».