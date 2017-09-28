Лунёв: болельщики «Зенита» — просто лучшие, в России даже рядом никого нет!

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Эмоции положительные, полный стадион почти пришёл. Мы показали качественный футбол. Может быть, не так много владели мячом, но всё делали хорошо. Главное — результат, обрадовали своих болельщиков. Перед матчем ожидали такой игры от «Реала Сосьедад», команда сильная, добротная. Флешмоб на трибунах был очень крутой, наши болельщики — просто лучшие. В России даже рядом никого нет!» — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На матче между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 50 487 зрителей.
Посмотреть интервью с Андреем Лунёвым можно на «Чемпионате».
Посмотреть перфоманс болельщиков «Зенита» можно на «Чемпионате».