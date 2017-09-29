Роши и Раванелли сыграли в футбол на крыше высотного комплекса «Грозный-Сити»

Полузащитники «Ахмата» Одисе Роши и Раванелли Феррейра дос Сантос устроили импровизированный футбольный матч на крыше одного из небоскрёбов высотного комплекса «Грозный-Сити», который расположен в центральной части столицы Чеченской Республики. Футболисты показали свои игровые навыки в клубной экипировке в формате один на один.
«Ахмат» — сила», — заключили албанский и бразильский легионеры под занавес футбольного противостояния.
Видео доступно для просмотра на официальном канале команды из Грозного в YouTube.
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