Алли дисквалифицирован на один матч за свой жест в матче со Словакией

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дели Алли дисквалифицирован на один матч национальной команды решением ФИФА за своё поведение в игре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Словакии (2:1). Также 21-летний футболист был оштрафован на £ 3,85 тыс, сообщает Sky Sports.
Таким образом, Алли пропустит домашний матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Словении, который состоится 5 октября, но сможет помочь сборной Англии в игре заключительного тура с Литвой (8 октября).
Напомним, что в одном из эпизодов встречи Алли показал средний палец. Позже игрок объяснил свой жест шуткой со своим партнёром по команде Кайлом Уолкером и принёс свои извинения. Сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) отправляла видеозапись в адрес ФИФА, чтобы доказать, что хавбек действительно адресовал жест Уолкеру, а не судье.