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FA хочет доказать, что Алли показал оскорбительный жест Уолкеру, а не судье

14 сентября 2017, четверг. 15:25 Футбол

Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с ФИФА, чтобы избежать дополнительного наказания для полузащитника сборной Англии Деле Алли.

Ранее ФИФА приступила к расследованию инцидента с участием полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). Поводом стал неприличный жест 21-летнего игрока «шпор» — во время игры он показал средний палец.

Позже Алли объяснил свой жест шуткой со своим партнёром по команде Кайлом Уолкером и уже принёс свои извинения. Как сообщает BBC, FA отправила видеозапись в адрес ФИФА, чтобы доказать, что хавбек действительно адресовал жест Уолкеру, а не судье.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Словакии — Футбол Деле Алли Кайл Уолкер ФИФА
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