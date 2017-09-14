FA хочет доказать, что Алли показал оскорбительный жест Уолкеру, а не судье

Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с ФИФА, чтобы избежать дополнительного наказания для полузащитника сборной Англии Деле Алли.
Ранее ФИФА приступила к расследованию инцидента с участием полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). Поводом стал неприличный жест 21-летнего игрока «шпор» — во время игры он показал средний палец.
Позже Алли объяснил свой жест шуткой со своим партнёром по команде Кайлом Уолкером и уже принёс свои извинения. Как сообщает BBC, FA отправила видеозапись в адрес ФИФА, чтобы доказать, что хавбек действительно адресовал жест Уолкеру, а не судье.
Видео эпизода доступно в «Твиттере».
ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест