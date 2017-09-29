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Гвардиола: уверен, будет сделано всё для скорого возвращения Агуэро в строй

29 сентября 2017, пятница. 16:22 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии выездного матча с «Челси» высказался по поводу произошедшей аварии, в которой пострадал нападающий Серхио Агуэро. Ранее стало известно, что форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором аргентинец ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.

Футболист был пристёгнут ремнями безопасности, но повреждения рёбер ему избежать не удалось. По неофициальным данным, Агуэро получил перелом ребра и рискует пропустить до двух месяцев.

«Агуэро попал в аварию в Амстердаме, я не доктор, но уверен, что всё будет сделано для его скорого возвращения в команду. Я ещё не говорил с Агуэро, мы были заняты тренировкой, встречусь с ним позднее.

Менди сегодня сделают операцию в Барселоне, и он не будет играть несколько месяцев. Игрокам нужны выходные и перерыв от тренировок. Я считаю, что отдых необходим для лучшей физической формы и психологического настроя.

Компани не тренировался с нами в этом месяце. Он проконсультируется с врачами в Бельгии, но завтра играть не будет. После матча с «Челси» будет небольшой перерыв: посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Сейчас не время говорить о трансферах", — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» английского клуба.

Агуэро получил повреждения в результате аварии в Амстердаме
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Бенжамен Менди Венсан Компани Серхио Агуэро Хосеп Гвардиола Травмы — футбол
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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