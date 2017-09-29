Гвардиола: уверен, будет сделано всё для скорого возвращения Агуэро в строй

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии выездного матча с «Челси» высказался по поводу произошедшей аварии, в которой пострадал нападающий Серхио Агуэро. Ранее стало известно, что форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором аргентинец ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.
Футболист был пристёгнут ремнями безопасности, но повреждения рёбер ему избежать не удалось. По неофициальным данным, Агуэро получил перелом ребра и рискует пропустить до двух месяцев.
«Агуэро попал в аварию в Амстердаме, я не доктор, но уверен, что всё будет сделано для его скорого возвращения в команду. Я ещё не говорил с Агуэро, мы были заняты тренировкой, встречусь с ним позднее.
Менди сегодня сделают операцию в Барселоне, и он не будет играть несколько месяцев. Игрокам нужны выходные и перерыв от тренировок. Я считаю, что отдых необходим для лучшей физической формы и психологического настроя.
Компани не тренировался с нами в этом месяце. Он проконсультируется с врачами в Бельгии, но завтра играть не будет. После матча с «Челси» будет небольшой перерыв: посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Сейчас не время говорить о трансферах", — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» английского клуба.