Агуэро получил повреждения в результате аварии в Амстердаме

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в Нидерландах. Как сообщает интернет-издание Goal со ссылкой на источники в Аргентине, форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором аргентинец ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.
Сообщается, что футболист был пристёгнут ремнями безопасности, но повреждения рёбер ему избежать не удалось.
Информации о степени повреждений Агуэро пока нет, равно как нет официальных заявлений по этому поводу со стороны «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.
Фотоматериалы с места аварии доступны для просмотра в «Твиттере».