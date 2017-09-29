Шалимов: простуда Перейры повлияла на стартовый состав «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от гостевого матча 12-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Наставник отметил, что на стартовый состав его команды повлияла простуда полузащитника команды Маурисио Перейры, который не попал в заявку на игру.
«Поработали ли над стандартами? Нового мы ничего не вносили. Эти стандарты, скажем так, стандартные, то есть все команды играют примерно одинаково по числу людей, которые туда идут. Мы, конечно, обратили на это внимание, но просто должно быть больше концентрации. Игроки на месте должны лучше разбираться, глядя на то, где находится соперник. В этом плане, думаю, у нас должно быть сегодня получше.
Сегодня играет Синицын, который восстановился. Его выход также связан и с тем, что Крицюк до конца ещё не восстановился. Он не смог бы с земли выбивать мяч, выбивал бы левой ногой.
Повлияла ли простуда Перейры на стартовый состав? Повлияла так, что мы поставили другого игрока в состав. У него температура. Но, думаю, мы справимся нормально», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Краснодар».