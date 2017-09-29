Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1

Министр спорта Каталонии Херард Фигерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции, если в результате референдума, который пройдёт 1 октября, регион обретёт независимость.
«В случае обретения независимости каталонские клубы Примеры — «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» — должны будут выбрать чемпионат, в котором продолжат своё выступление: в Испании или каком-то соседнем государстве — Франции, Италии или Англии. «Монако» играет во Франции, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться», — цитирует министра Goal.
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