Пике призвал каталонцев проголосовать за независимость Каталонии

Защитник «Барселоны» Херард Пике известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании. Футболист в очередной раз высказался на этот счёт на своей странице в социальной сети «Твиттер», призвав каталонцев принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме.
«С сегодняшнего дня и до воскресенья мы будем мирно голосовать. Давайте не будем давать им ни одного повода для того, чтобы помешать нам. Это то, чего они хотят. Будем петь громко и сильно. Мы будем голосовать», — написал Пике.