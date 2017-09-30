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Будаков: Джано не упал бы от сквозняка, будь стадион «Спартака» крытым

30 сентября 2017, суббота. 00:35 Футбол

Вратарь «Анжи» Александр Будаков выразил уверенность, что его команда заслуживала большего в матче 11-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2). Голкипер также убеждён, что судьям не следовало назначать пенальти после падения полузащитника красно-белых Джано Ананидзе в штрафной махачкалинцев.

«Если бы кто-то до игры предсказал ничью, я бы счёл это за хороший результат. Но то, как мы упустили победу в компенсированное время, удручает. Считаю, что на протяжении всей встречи мы выглядели лучше «Спартака», если не считать отдельных отрезков. В принципе, счёт 1:0 в середине второго тайма не отражал реального соотношения сил в игре. И наши два гола были закономерны. Поэтому таким образом упустить победу — вдвойне обидно.

По поводу пенальти могу сказать только одно: очень жаль, что стадион «Открытие Арена» не крытый. Или не имеет выдвижную крышу, как арена в Санкт-Петербурге. Тогда мы бы избежали сквозняка, который привёл к падению Джано Ананидзе в нашей штрафной площади и назначению пенальти.

Не мне судить об уровне „Спартака“. Я болею за них в еврокубках, но в чемпионате России мы со всеми стараемся играть на победу. И со «Спартаком», и с «Зенитом», и со всеми остальными. Против любой команды всегда есть шансы. Безусловно, сейчас «Зенит» — однозначный лидер чемпионата и по результату, и по игре, и по составу. Но сыграло же с ними вничью «Динамо», от которого мы отстаём всего на два очка. Да и наши соседи по таблице — «СКА-Хабаровск» и «Амкар» — вполне на равных играли с ними, хоть и потерпели поражения», — сказал Будаков в интервью «Известиям».

Момент с назначением пенальти можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Хусаинов: пенальти на Джано — выдуманный, но, зная Мешкова, я не удивлён
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Зенит ФК Спартак Александр Будаков Джано Ананидзе Футбольное судейство
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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