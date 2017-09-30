Глеб: не жалею, что обратился в БАТЭ с просьбой

Полузащитник Александр Глеб признался, что его брату Вячеславу не стоило критиковать БАТЭ, когда тот отказался дозаявить Александра в команду, а также попросил считать историю с несложившимся переходом закрытой.
«Считаю, что Вячеславу не надо было это комментировать. Но он взрослый человек и решил иначе. Не жалею ли теперь о том, что решил позвонить в БАТЭ с такой просьбой? А чего жалеть? БАТЭ ведь тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить?
Разочарован ли ответом? Да что об этом сейчас уже говорить? Всё нормально. Всё хорошо. Мы поговорили с Анатолием Анатольевичем Капским. И сейчас не хочу даже это ворошить», — цитирует Глеба Tut.
Капский: Глеб всё равно не мог бы играть за БАТЭ бесплатно