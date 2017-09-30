Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой

Клуб «Обервюрцбах» из шестого дивизиона чемпионата Германии договорился о сотрудничестве с порнозвездой. Неофициальный бренд в виде имени актрисы фильмов для взрослых Лены Нитро был нанесён на футболки клуба, сообщает Bild.
«Мы хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона. Хотели найти реального спонсора», — объяснил решение клуба спортивный директор Торстен Нельц.
Издание отмечает, что, когда 30-летняя девушка получила предложение от «Обервюрцбаха», идея сотрудничества с футбольным клубом показалась ей интересной, и она согласилась дать разрешение на использование её имени на футболках команды.
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