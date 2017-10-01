Тихонов: «Крылья Советов» не смотрят, как играют «Енисей» или другие команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что не следит за играми конкурентов в борьбе за титул чемпиона ФНЛ, подчеркнув, что вся борьба в первенстве ещё впереди.
«Мы не смотрим, как играет «Енисей», позади нас есть ещё несколько команд. Как разница, если команда, на которую ты будешь смотреть, будет выигрывать, а ты не будешь давать результат. Сезон длинный, скоро начнётся второй круг, поэтому сейчас не надо смотреть кто как играет — всё впереди. Как я говорил, вся борьба будет идти до конца», — сказал специалист.
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