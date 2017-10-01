Корниленко забил победный гол «Крыльев» «Зениту-2» красивым ударом ножницами

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Зенит-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась победой подопечных Андрея Тихонова с минимальным счётом.
На 12-й минуте гости могли открыть счёт, но пенальти в исполнении Андрея Панюкова отразил Евгений Конюхов.
Единственный гол в этом матче был забит на 30-й минуте — победу хозяевам принёс Сергей Корниленко, которому удался красивый удар ножницами.
Видео гола Корниленко доступно в «Твиттере» РФПЛ.
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