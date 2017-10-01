Бош: это была худшая игра с тех пор, как я возглавил дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подверг критике игру подопечных во встрече с «Аугсбургом» (2:1) на выезде в седьмом туре Бундеслиги. В этой встрече украинец Андрей Ярмоленко отметился дебютным голом в Германии, а Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал 11-метровый удар.
«Мы очень довольны результатом, но это была худшая игра с тех пор, как я стал тренером «Боруссии». Мы не показывали хороший футбол, а во втором тайме вообще не играли. У каждой команды бывают два таких матча за сезон, и они обычно проигрываются», — цитирует специалиста немецкое издание Kicker.
Гол пяткой в исполнении Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»