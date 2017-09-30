Гол пяткой в исполнении Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях со счётом 2:1 обыграла «Аугсбург».
На 4-й минуте «Боруссия» вышла вперёд благодаря удару пяткой в исполнении Андрея Ярмоленко, забившего первый мяч в Бундеслиге. На 11-й минуте Франсиско Каюби сравнял счёт. На 23-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Синдзи Кагава, которому ассистировал Ярмоленко. На 79-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.
«Боруссия», одержавшая шестую победу на старте сезона, продолжает уверенно лидировать в таблице Бундеслиги.
Посмотреть гол Ярмоленко можно в «Твиттере».
Что касается остальных матчей тура, то вничью (1:1) сыграли «Вольфсбург» и «Майнц», «Айнтрахт» победил «Штутгарт» — 2:1, а «Боруссия» М с тем же счётом одолела «Ганновер».