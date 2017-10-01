Мата: быстрый гол был важен, после поездки в Россию некоторые игроки «МЮ» устали

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в седьмом туре АПЛ. Испанец открыл счёт в дебюте игры.
«Быстрый гол был очень важен, поскольку после поездки в Россию некоторые игроки немного устали. Первый мяч придал нам уверенности. Нужно отметить, что в первом тайме у „Кристал Пэлас“ были неплохие шансы и пять или шесть угловых.
Счастлив, что забил свой дебютный гол в сезоне, в предыдущих матчах мне не хватало удачи. Надеюсь, этот сезон я закончу с двузначными показателями", — цитирует Мату сайт «МЮ».
В минувшую среду, 27 сентября, «МЮ» со счётом 4:1 обыграл ЦСКА в Москве в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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