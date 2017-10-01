«Молодёжка» «Краснодара» ушла от поражения в Туле, уступая 0:2 к 80-й минуте

Тульский «Арсенал» упустил победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Туле на территории ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.
У хозяев отличились Артём Максименко и Джамшед Максумов, у гостей — Сергей Бородин и Иван Игнатьев.
«Краснодар» идёт без поражений на протяжении 11 игр молодёжного первенства.
Тульский «Арсенал» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар», набравший 25 баллов, идёт первым.