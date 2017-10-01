Форвард «Халла»: порадовало, что во 2-м тайме мы вышли не доигрывать, а забивать

Форвард «Халл Сити» Фрейзер Кэмпбелл поделился впечатлениями от разгрома «Бирмингема» в матче 12-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 6:1.
«Мы играли блестяще с самой первой секунды игры и вплоть до финального свистка. Было обидно пропустить в концовке, но это не умаляет отличного результата и игры команды. Мы знали, что нужно ответить на последние неудачи.
Мы быстро выходили из обороны, прессинговали и забили три гола за 26 минут. Это дало нам уверенность. Было приятно видеть, что во второй половине мы вышли не доигрывать, а хотели забить ещё. И мы это сделали», — цитирует игрока пресс-служба «Халла».
«Халл Сити» — «Бирмингем» — 6:1. Слуцкий прервал серию из пяти матчей без побед