«Халл Сити» — «Бирмингем» — 6:1. Слуцкий прервал серию из пяти матчей без побед

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, разгромил «Бирмингем» в матче 12-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 6:1.
Отличились Фрейзер Кэмпбелл, Дэвид Мейлер, Джаррод Боуэн, Камил Гросицки, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон. У гостей забил Сэм Галлахер. «Халл» не мог выиграть пять матчей турнира подряд.
«Халл Сити» (12 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Бирмингем», имеющий в активе 8 баллов, находится на 22-й строчке.