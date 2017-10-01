Чалов: ЦСКА не везёт, после перерыва на матчи сборных всё будет нормально

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (0:0) в матче 12-го тура РФПЛ, а также вызов в молодёжную сборную России.
«В моменте с пенальти Саша Головин бил по воротам, а я бежал на добивание. Я принял мяч, а защитник оказался за спиной и начал меня хватать руками, поставил подножку. Нормально пробить по воротам уже не мог — и судья поставил пенальти. Думаю, пенальти был.
Обидно, что не выигрываем уже две игры и не можем забить. Думаю, что это просто невезение. Ничего, сейчас возьмём передышку во время перерыва на сборную, после него всё будет нормально.
Я стараюсь на каждой тренировке и на каждой игре, всегда выкладываюсь на сто процентов. Голы ещё придут. К вызову в молодёжную сборную готовился. Ждал, что позовут. Главное сейчас — обыгрывать Австрию и Сербию. Будет сложно, потому что это самые сильные соперники нашей группы. Рад, что Тимура Жамалетдинова тоже вызвали. Со своими всегда как-то приятнее, обстановка сразу другая», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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