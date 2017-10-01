Мещеряков: когда Фернандеш будет готов на 100%, он ещё много чего покажет

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков после победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ прокомментировал появление на поле защитника Бориса Ротенберга, а также выразил мнение, что полузащитник Мануэл Фернандеш может выступать ещё лучше. Португальский хавбек забил один из мячей «Локомотива» в ворота «Динамо».
«Решение Сёмина выпустить на поле Ротенберга? Это абсолютно нормально. Насколько я знаю, игрок хорошо показывает себя на тренировках. У нас все выходят. Турнир длинный, играть надо через два дня. Всем тем, кто сидит на скамейке, нужно выходить, тренер это понимает. Молодёжь выходит. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормальное решение тренера задействовать максимальное количество игроков. Надеюсь, ближе к декабрю мы ещё усилимся. Выйдут Ари и Чорлука, поэтому мы должны показывать ещё более зрелый футбол.
Мануэл Фернандеш, надеюсь, находится на 85% в форме, а вот когда наберёт 100-процентную форму, он ещё много чего нам покажет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионат» Даниил Бороздин.