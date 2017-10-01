В матче 7-го тура итальянской Серии A «Рома» в гостях обыграла «Милан». Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:0 в пользу римской команды.
На 72-й минуте Эдин Джеко счёт открыл, а пять минут спустя окончательный результат установил Алессандро Флоренци.
На 80-й минуте россонери остались вдесятером — вторую жёлтую карточку в составе хозяев получил Хакан Чалханоглу.
В таблице итальянского первенства «Рома» (15 очков) занимает пятое место, а «Милан» (12) располагается на седьмой строчке.