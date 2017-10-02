«Верона» отыгралась в матче с «Торино», забив дважды после видеоповторов

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Торино» на своём поле сыграл вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:2.
Гости забили оба гола в концовке встречи при помощи системы видеоповторов. Сначала гол Мойзе Кина на 87-й минуте был отменён из-за того, что арбитр зафиксировал офсайд. Однако, после видеоповтора, мяч всё-таки был засчитан.
В компенсированное время главный судья матча Клаудио Гавиллуччи ещё раз использовал видеоповтор для того, чтобы определить игру рукой защитника «Торино» в штрафной. В итоге арбитр назначил пенальти, который реализовал Джампаоло Паццини, принесший своей команде ничью (2:2).
А. Егоров: из-за видеоповторов арбитры в поле скоро станут не нужны