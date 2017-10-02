Хавбек тульского «Арсенала» Чаушич: нашу игру можно считать «испанской»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич, ранее выступавший в Испании за «Осасуну», поделился мнением об игре своей нынешней команды.
«В Испании стараются играть без длинных передач и примитивных забросов. Не могу сказать, что по стилю «Арсенал» похож на какую-то определённую команду. В целом нашу игру можно считать «испанской». Она подразумевает работу с мячом и комбинационный, атакующий стиль», — сказал Чаушич.
«Арсенал» после 12 туров РФПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Тульский «Арсенал» подписал контракт с Чаушичем