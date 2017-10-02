Скрипченко: не буду говорить, что судьи помешали «Анжи» победить «Зенит»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко, комментируя ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 12-го тура РФПЛ, отказался обсуждать судейство.
«Я считаю, что стратегия игры, которую мы построили на сегодняшнюю игру, сработала. Мы искали своё счастье в быстрых контратаках, понимали, что «Зенит» за счёт хорошего отбора и квалифицированных футболистов будет владеть мячом. Считаю, мы сыграли очень организованно в позиционной обороне и имели достаточно много хороших шансов в своих быстрых встречных атаках. Две завершились взятием ворот «Зенита». Во втором тайме, когда счёт стал 2:2, «Зенит» по определению играл на победу. Если взять те эмоции, которые складывались во время матча, то можно сказать, что чем больше будет таких игр, тем больше интереса будет у болельщиков к футболу. Игра сегодня была очень хорошего качества. Очень благодарен команде.
Я не намерен обсуждать судейство. Есть моменты, которые судьи трактуют непонятно нам и так же непонятно нашим соперникам. У судей своя трактовка эпизодов. В целом, я считаю, что нам в очередной игре нужно было доводить дело до победы, мы были на это нацелены, но не хватило хладнокровия. По сегодняшней игре мы заслуживали победу, но не буду говорить, что судьи помешали нам одержать её», — приводит слова Скрипченко «Советский спорт».