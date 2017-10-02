Желудков: «Зениту» проще громить «Спартак», чем играть с клубами из нижней части

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал игру петербургской команды с «Анжи» в 12-м туре РФПЛ. Встреча завершилась ничьей — 2:2.
«Как подчёркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, «Зениту» проще громить «Спартак» или обыгрывать на выезде «Краснодар», чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с «Уралом» и «Динамо», а также очень нелёгкую победу в Перми.
Из тройки Артём Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз, пожалуй, лишним был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоём Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже", — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».