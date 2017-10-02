Перес: Роналду бьёт все рекорды, поскольку имеет ген «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Криштиану Роналду. Глава «Королевского клуба» выразил надежду, что португальский футболист в очередной раз завоюет «Золотой мяч».
«Мы должны гордиться нашей командой, в рядах которой выступает лучший футболист мира. У него на счету четыре «Золотых мяча», и он будет бороться также за то, чтобы получить трофей в пятый раз. Роналду бьёт все рекорды, поскольку имеет ген «Реала», — приводит слова Переса Marca.
Кроме того, Перес похвалил и главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, отметив, что он играл определяющую роль для команды и в качестве футболиста.
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