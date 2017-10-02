Зидан: передача Роналду на Иско была феноменальной

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча седьмого тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:0) рассказал о состоянии и форме нападающего Криштиану Роналду. Португалец во встрече с каталонским клубом вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей.
«Роналду не был уставшим, просто он пропустил много матчей. Он очень разочарован, что не смог забить, но таков футбол. Его передача на Иско была феноменальной», — приводит слова Зидана AS.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.
«Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков