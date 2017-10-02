Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября

20 октября стартует приём заявок для участия в конкурсе волонтёрских проектов «Наследие чемпионата мира по футболу—2018 в России», который будет реализован в рамках программы «Поколение-2018», запущенной оргкомитетом «Россия 2018».
Конкурсанты смогут представить проекты в шести направлениях: спорт и здоровый образ жизни; туристические сервисы; урбанистика и развитие городских пространств; искусство; социально полезные проекты; экология. Участвовать в конкурсе могут кандидаты в волонтёры чемпионата мира по футболу—2018, которые полностью оформили заявки в Волонтёрские центры турнира по направлениям «Волонтёры оргкомитета «Россия 2018» и «Городские волонтёры».
Авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе в инновационном центре «Сколково», где под руководством ведущих экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты. По итогам финального отбора они получат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители конкурса смогут воплотить свои идеи в городах страны при поддержке оргкомитета «Россия 2018».
Конкурс пройдёт в три этапа.
Первый этап: 20 октября – 8 ноября 2017 года – сбор заявок (проектов) от участников конкурса со всей России.
Второй этап: 9-20 ноября 2017 года – экспертиза и отбор лучших проектов региональными и федеральными комиссиями.
Третий этап: 2-5 декабря 2017 года – доработка проектов в креативной школе в «Сколково» и награждение финалистов.
«Волонтёрская программа чемпионата мира—2018 в России стала рекордной в истории турнира. Оргкомитет получил отклик более чем от 175 тыс. человек по всему миру, которые изъявили желание вступить в ряды волонтёров, и мы захотели поддержать этот порыв. Данный проект – возможность для десятков тысяч кандидатов в волонтёры представить свои идеи и приобщиться к чемпионату мира в России. Мы хотим увидеть яркие, интересные проекты, реализация которых принесёт реальную пользу обществу, создаст положительные ассоциации с турниром», — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
Для участия в конкурсе необходимо с 20 октября до 18:00 мск 8 ноября 2017 года подать заявку. Финал конкурса пройдёт 5 декабря и соберёт на одной площадке самых креативных волонтёров России.