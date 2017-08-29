РПЦ хочет привлечь к работе на ЧМ-2018 в России православных волонтёров

Русская православная церковь планирует привлечь к работе на чемпионате мира—2018 в России православных волонтёров, которые будут знакомить гостей с отечественной культурой, и организовать работу молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«Следуя опыту участия Русской православной церкви и других религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России, Церковь будет продолжать сотрудничать с государственной властью в рамках подготовки к чемпионату мира—2018. И прежде всего речь идёт об обеспечении верующих участников соревнования необходимыми возможностями для того, чтобы помолиться, организации присутствия священнослужителей.
И для Церкви, которая имеет большое количество православных волонтёров, важно, чтобы они могли не только показать, где находится какая-то улица, но и на понятном гостям этого крупного международного соревнования языке открыть для широкого круга присутствующих сокровища нашей отечественной духовной культуры и культуры вообще", — цитирует Кипшидзе «РИА Новости».