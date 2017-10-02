Пануччи: оказавшись на ЧМ-2018, Италия вспомнит об умении добираться до финала

Бывший защитник сборной Италии Кристиан Пануччи поделился мыслями о шансах итальянцев выйти на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
«В последней встрече Испания победила Италию со счётом 3:0, но во многих других случаях верх брали итальянцы и я не вижу большой разницы в силе этих команд. Каждый матч — особая история. Для Вентуры ситуация непростая. Он проводит смену поколений в команде в ходе квалификации чемпионата мира, давайте дадим ему возможность делать своё дело. Это тренер высокого уровня, имеющий большой опыт и заслуживающий уважения.
Италия — завсегдатай чемпионатов мира. Сборная пока не закончила играть в квалификации, и я уверен, что она пробьётся в финальный турнир. А оказавшись там, Италия вспомнит про своё умение добираться до решающего матча», — цитирует Пануччи официальный сайт ФИФА.
Турнирное положение в группе G за два тура до окончания квалификации: 1. Испания — 22 очка; 2. Италия — 19; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 9; 5. Македония — 7; 6. Лихтенштейн — 0.
Календарь игр можно посмотреть на «Чемпионате».
Сборная Италии — четырёхкратный чемпион мира (1934, 1938, 1982, 2006). Два раза итальянская команда проигрывала в финале чемпионата мира (1970, 1994).