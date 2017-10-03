Получивший повреждение на тренировке Лукаку избежал перелома лодыжки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил повреждение лодыжки на тренировочной сессии национальной команды, ведущей подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 года. Медицинское обследование не выявило у форварда серьёзной травмы, футболист избежал перелома, сообщает пресс-служба сборной Бельгии.
Ожидается, что Лукаку останется в коллективе Роберто Мартинеса и будет заниматься по индивидуальной программе. Участие игрока в октябрьских матчах сборной Бельгии находится под вопросом.
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