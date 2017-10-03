Симеоне: нет смысла сравнивать Месси с Марадоной

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не захотел проводить параллель между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим футболистом сборной Аргентины Диего Марадоной. Симеоне считает, что неправомерно сравнивать этих футболистов.
«Пока Месси играет в «Барселоне», эта команда всегда будет опасной. У неё всегда одной козырной картой больше, чем у всех остальных. Нет смысла сравнивать Месси с Марадоной, они представляют различные эпохи футбола», — приводит слова аргентинского специалиста Cadena Ser.
Кроме того, Симеоне считает, что на данный момент самой сильной командой в мире является мадридский «Реал»: «Реал» — лучшая команда мира, у него замечательный состав».
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