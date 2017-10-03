Баббель: Рибери на одном уровне с Роналду и Месси? Он не забивал в ЛЧ два года

Бывший игрок «Баварии» Маркус Баббель раскритиковал полузащитника мюнхенцев Франка Рибери, который ранее говорил, что находится на одном уровне с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду.
«Рибери не забивал в Лиге чемпионов два года, и он говорит, что находится на одном уровне с Роналду и Месси? Правда в том, что, когда это необходимо, он находится не на том уровне», — цитирует Баббеля Deutsche Welle.
Напомним, что Франк Рибери получил травму и в этом году больше на поле не выйдет. На восстановление французу потребуется два-три месяца.
У Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена