Самые стильные вратари России и визит Бышовца – в фотообзоре тренировки сборной

3 октября на базе в Новогорске национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном. На подготовительном сборе вратари Игорь Акинфеев, Андрей Лунёв и Владимир Габулов применяют современные спортивные технологии, используя в тренировочном процессе стробоскопические очки, которые создают эффекты замедленного или убыстрённого действия. В зависимости от режима они могут или замедлять движение мяча в глазах, или вызывать временный ослепляющий эффект, заставляя глаза быстрее реагировать на стандартную скорость.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
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Смотрите также репортаж со вчерашней тренировки российской команды, подготовленный специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.