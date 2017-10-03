«Спартак» не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ

«Спартак» не планирует проведения товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ, связанной с матчами сборных.
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Сенченко сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.
Напомним, что в последнем перед двухнедельной паузой матче красно-белые на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Урал».
Следующий матч подопечные Массимо Карреры проведут 13 октября — в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет в Грозном с «Ахматом».
В таблице российского чемпионата действующий чемпион после 12 туров располагается на шестой строчке.
Промес: не могу дождаться возвращения на поле