Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ

3 октября 2017, вторник. 17:15 Футбол

«Спартак» не планирует проведения товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ, связанной с матчами сборных.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Сенченко сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Напомним, что в последнем перед двухнедельной паузой матче красно-белые на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Урал».

Следующий матч подопечные Массимо Карреры проведут 13 октября — в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет в Грозном с «Ахматом».

В таблице российского чемпионата действующий чемпион после 12 туров располагается на шестой строчке.

Промес: не могу дождаться возвращения на поле
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
18:37 Сборная России в ноябре может провести матч с Испанией на стадионе «Спартака»
18:21 Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»
18:03 Глава Минспорта пообещал сдачу в срок всех стадионов к ЧМ-2018
17:55 Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»
17:50 Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018
17:49 Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории
17:37 В Татарстане к ЧМ-2018 закупят мельдоний
17:37 Пароло: выход на чемпионат мира 2018 года — это долг сборной Италии
17:35 Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018
17:28 Материалы по делу трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет
17:16 Лопетеги: сборная Испании нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией
17:15 «Спартак» не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ
16:58 Трибуна болельщиков «Лацио» будет закрыта на двух матчах из-за расистских песен
16:53 Бутко из-за травмы покинул расположение сборной Украины
16:42 Карадениз: скоро мне 38 лет, и я хочу выиграть как минимум ещё один кубок
16:39 Игроки «Анжи» после матча с «Зенитом» получили три выходных
16:33 Президент «Анжи» Кадиев — арбитру Матюнину: ты что, убиваешь команду?
16:31 «Локомотив» может провести товарищеский матч с минским «Динамо»
16:15 Промес: Д’Урбано винят в травмах игроков «Спартака». Это чушь собачья
16:15 Эллардайс летом отказался стать новым наставником сборной Турции
16:03 Роналду: чувствую себя опустошённым, если не выигрываю трофеев
15:52 Нападающий «Атлетика» Муньяин будет прооперирован 11 октября
15:42 Защитник «Реала» Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов
15:39 Кавани — о конфликте с Неймаром: ничего серьёзного не произошло
15:28 «Специя» объявила о переходе Джилардино
15:19 Сборная России U17 уступила Исландии в отборе на юношеский чемпионат Европы
15:16 Промес: не могу дождаться возвращения на поле
15:06 Анчелотти: в «Баварии» говорили, что я слишком мягкий и не знаю, как тренировать
15:00 Самые стильные вратари России и визит Бышовца – в фотообзоре тренировки сборной
14:53 Ванхазебрук сменил Вайлера на тренерском мостике «Андерлехта»
14:49 Баббель: Рибери на одном уровне с Роналду и Месси? Он не забивал в ЛЧ два года
14:43 Нападающий «Арарата» Павлюченко избежал травмы
14:41 Оуэн считает, что «Арсенал» не финиширует в АПЛ в первой четвёрке
14:37 Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров повлияло на Кокорина
14:21 Команда «Лидер» во главе с Кадыровым проведёт матч с ветеранами сборной Италии
14:18 Тарханов: Бикфалви отыграл матч со «Спартаком» на уколах
14:14 «Интер» и «Милан» решили не строить свои стадионы, а реконструируют «Сан-Сиро»
14:08 Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии
14:00 Доктор Лю Хуншен: причина травм в «Спартаке» — очень сильная физическая нагрузка
13:30 Полиция предотвратила теракт в преддверии матча «ПСЖ» — «Бордо»
13:26 Джикия: морально тяжеловато, но я бы эту усталость назвал приятной
13:25 Джикия: Бышовец поможет сборной России разобраться в тонкостях игры корейцев
13:18 Кокорин: история с шампанским? Это произошло на отдыхе, не надо об этом забывать
13:08 «Манчестер Юнайтед» намерен побороться за Озила
13:05 Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с белорусским «Торпедо-БЕЛАЗ»
Все новости RSS
Партнерский контент