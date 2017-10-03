Промес: не могу дождаться возвращения на поле

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который продолжает восстановление от повреждения, признался, что ему не терпится снова выйти на поле.
«Не наши неудачи определяют нас в жизни, а те моменты, когда мы решаем, что вернуться — это самое важное. Не могу дождаться возвращения на поле. Я скоро вернусь», — написал футболист сборной Нидерландов в «Инстаграме».
В текущем сезоне Промес провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 10 матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал три результативных передачи.
Орлов: видимо, Промес перестал тренироваться как положено