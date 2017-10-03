Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполкома РФС Алексей Сорокин во время сегодняшнего заседания совета по развитию физической культуры и спорта сообщил, что штаб-квартира ФИФА во время чемпионата мира 2018 года будет находиться в Москве в гостинице «Украина» (современное официальное название — «Рэдиссон Ройал, Москва»).
«Штаб-квартира ФИФА будет в Москве в гостинице „Украина“, — сказал Сорокин.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории