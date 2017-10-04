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Баббель утверждает, что Рибери приводил друзей в раздевалку «Баварии»

4 октября 2017, среда. 08:43 Футбол

После увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» о клубе стали говорить намного больше. В частности, ситуацию в стане действующего чемпиона страны прокомментировал бывший защитник немецкого гранда Маркус Баббель.

«Если футболист после игры сажает в раздевалке команды своих друзей и членов семьи, то это вызывает у меня вопросы. Я говорю о Рибери. Его примеру естественным образом последуют и другие», — приводит слова Баббеля Sky Germany.

Анчелотти был уволен после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором мюнхенцы потерпели болезненное поражение со счётом 0:3.

Баббель: Рибери на одном уровне с Роналду и Месси? Он не забивал в ЛЧ два года
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Маркус Баббель Франк Рибери
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