Баббель утверждает, что Рибери приводил друзей в раздевалку «Баварии»

После увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» о клубе стали говорить намного больше. В частности, ситуацию в стане действующего чемпиона страны прокомментировал бывший защитник немецкого гранда Маркус Баббель.
«Если футболист после игры сажает в раздевалке команды своих друзей и членов семьи, то это вызывает у меня вопросы. Я говорю о Рибери. Его примеру естественным образом последуют и другие», — приводит слова Баббеля Sky Germany.
Анчелотти был уволен после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором мюнхенцы потерпели болезненное поражение со счётом 0:3.
Баббель: Рибери на одном уровне с Роналду и Месси? Он не забивал в ЛЧ два года